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Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

Son dakika haberleri... İzmir’in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangın makilik alan sıçradı. İzmir'de çıkan ve makilik alanda devam eden yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopterle müdahale ediliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının bir evden çıkıp makilik alana sıçradığı öğrenildi.

Öte yandan yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter müdahale ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Detaylar gelecek...

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