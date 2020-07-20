Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
Son dakika haberleri... İzmir’in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangın makilik alan sıçradı. İzmir'de çıkan ve makilik alanda devam eden yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopterle müdahale ediliyor.
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İzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının bir evden çıkıp makilik alana sıçradığı öğrenildi.
Öte yandan yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter müdahale ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Detaylar gelecek...