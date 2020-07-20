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Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü

Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ile görüştü. Resmi törenle karşılanan Başağa ile Akar arasındaki kritik görüşme basına kapalı olarak başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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