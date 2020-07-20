Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Resmi törenle karşılanan Başağa ile Akar arasındaki kritik görüşme basına kapalı olarak başladı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.