Dilhan Eryurt Doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, neden doodle oldu?

Dilhan Eryurt kimdir, neden doodle oldu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dilhan Eryurt dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından doodle yapıldı. Google'a giren kullanıcılar bu sabah yani 20 Temmuz Pazartesi günü Dilhan Eryurt doodle'ı ile karşılaştı. Dilhan Eryurt'un kim olduğu sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Dilhan Eryurt kimdir, neden doodle oldu? İşte detaylar haberimizde...

DİLHAN ERYURT KİMDİR?



Dilhan Eryurt (29 Kasım 1926, İzmir - 13 Eylül 2012, Ankara), Türk gök fizikçi.

Araştırmaları ile Güneş'in ve yıldızların evrimi çalışmalarına katkıda bulunmuş bir bilim insanıdır.

1961-1973 yıllarında NASA'da görev alarak bu kurumdaki ilk Türk bilim kadını olan Eryurt, ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurmuş ve 1988-1993 yıllarında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürütmüştür.