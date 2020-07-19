19 Temmuz 2020, Pazar
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Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

'in Pervari ilçesi bölgesinde jandarma birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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