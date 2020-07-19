İsviçre'de Ermenistan tepkisi

İSVİÇRE'DEKİ TÜRK STK BAŞKANLARI YOĞUN DESTEK VERDİ

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ) İsviçre Başkanı Murat Şahin ise "Biz Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu bir kez daha BM binası önünden bütün dünyaya haykırıyoruz." dedi.

Şahin, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğine vurgu yaparak, "Azerbaycan'ın şehitleri bizim şehitlerimizdir. Onların gazisi bizim gazimizdir." ifadesini kullandı.