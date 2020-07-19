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Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a flaş operasyon

Son dakika... 'da, terör örgütü 'a yönelik 15 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a flaş operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden Hz. Muhammet'e hakaret edilmesi üzerine eylem arayışı içerisine girdikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika: İstanbulda terör örgütü DEAŞ operasyonu! 27 gözaltı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ OPERASYONU! 27 GÖZALTI

Yapılan çalışmaların ardından 15 ilçede belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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