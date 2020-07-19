Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ndeki incelemelerinin ardından Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde incelmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, Ayasofya, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu



Çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerde bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşler başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.