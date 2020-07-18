18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Son dakika: MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 4 , bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika: MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI: 6 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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