Son dakika: 18 yaş altı tek başına seyahat edebilir mi? İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı genelgesi

Son dakika... 18 yaş altı tek başına seyahat edebilir mi? Son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alan 18 yaş altı seyahat izni konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, 18 yaş altı grubundaki kişilerin şehirler arası seyahatte yanlarında veli/vasi bulundurma zorunluluğu vardı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 18 yaş altı tek başına seyahat edebilir mi? İşte cevaplar...

18 YAŞ ALTI TEK BAŞINA SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 18 yaş grubundaki kişiler tek başına seyahat edebilecekler fakat seyahatlerde, toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesi gerekiyor.