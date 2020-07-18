PKK elebaşının yeğeninin teslim olmasıyla ilgili flaş açıklamalar: ABD'yi zora sokacak bilgiler olabilir

"ABD'Yİ ZORA SOKACAK BİLGİLER OLABİLİR"

Suriye'de ABD himayesindeki bölgeden kaçan teröristin elinde önemli bilgiler olabileceğini ifade eden Ağar, "Hangi bilgi seviyesinde olduğunu bilmiyorum ama gizli bilgilere haiz olduğunu değerlendiriyorum. ABD'yi zora sokacak bilgiler olabilir. PKK'yı zora sokacak bilgiler zaten var, ABD'yi de zora sokacak bilgiler olabilir. İşin başındaki adam Mazlum Kobani. Salih Müslüm 4'üncü plana falan düştü. Ama örgütün dış ilişkilerinden hala sorumlu. Etkili mi örgütte hala etkili bir isim." dedi.

"ÖRGÜT İÇİNDE CİDDİ ÇALKANTILAR OLUŞACAK"

Sabah'ın haberine göre, Örgütün çözülmesinde bu gelişmenin önemli olabileceğine değinen Abdullah Ağar'ın konuya dair son sözleri ise şöyle: Bu gelişme örgütün içinde moral ve motivasyon kırılması demek. Dedikodu çıkacak içeride. Salih Müslüm neden yeğenine sahip çıkamadı? Kırmızı listedeki terörist korumasına neden sahip çıkamadı? Bu coğrafyada en çok konuşulacak konulardır bunlar. Ne oldu da kaçtı? Örgüt içinde ciddi çalkantılar oluşturacak.

