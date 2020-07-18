18 Temmuz 2020, Cumartesi
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3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2020
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3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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