18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Ermenistan’ın hedefinde ortak projeler var

Tovuz ilindeki sivil hedeflere saldıran ’ın asıl amacı ve ’ın bölgeden geçen ortak ve ulaştırma projelerine zarar vermek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Ermenistan’ın hedefinde ortak projeler var

ve arasında 1991-1993'te Ermenilerin ve etrafındaki 7 ili işgal etmesinin ardından 1994'te yapılan ateşkes mutabakatından bugüne çok sayıda ihlal yaşandı. Önceki yıllarda işgal altındaki Karabağ ile diğer illerdeki cephe hattında yaşanan çatışmalar, bu kez iki ülkenin sınır hattına sıçradı. 12 Temmuz'da Ermenistan ordusu, sınırın Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine top atışları da gerçekleştirerek, ani saldırıda bulundu. Söz konusu saldırı, Azerbaycan ordusunca püskürtüldü fakat Ermeni güçler sonraki günlerde de girişimlerini sürdürdü. Çatışmalarda şehitler veren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna geçit vermedi.

SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ

Azerbaycan kamuoyunda, Ermenistan'ın cephe hattı yerine neden sınırdaki bölgeleri hedef aldığı tartışılıyor. Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizi, yapay gerilimler oluşturarak geri plana atma isteği, Ermenistan'ın saldırılarının arkasında yatan gerçeklerden biri olarak görülüyor. Sınırda gerginlik çıkararak, 'nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü çatışmada taraf yapma isteğinin de Erivan yönetiminin planları arasında olduğu biliniyor.

BAKÜ - TİFLİS - KARS HATTI

Ülkenin batısındaki Tovuz ili, Azerbaycan ve 'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulaştırma ve hatlarının güzergahında bulunduğu için stratejik önem taşıyor. Ermenistan'ın bazı stratejik yükseklikleri ele geçirerek ulaştırma ve enerji hatlarını kontrol etme isteği, Tovuz'a yapılan saldırının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bakü-Tiflis- demir yolu hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı ile 'dan üzerinden Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan karayolu da Tovuz'dan geçiyor.

SİVİLLER HEDEFTE

Ağır silahlar kullanarak Azerbaycan ordusunun kontrolündeki stratejik yükseklikleri ele geçirmeye çalışan Ermenistan ordusu, başarılı olamayınca bu kez sivilleri hedef aldı. Tovuz'un Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerinde top mermisi isabet eden çok sayıda ev hasar gördü, 76 yaşındaki bir sivil yaşamını yitirdi.



SAVUNMA SANAYİSİNDE AZERBAYCAN İLE İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayimiz, SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir" ifadesini kullandı. Azerbaycan heyetini misafir ettiklerini aktaran Demir, "İki kardeş ülkenin tek yürek olduğunu dünyaya göstermemiz gereken dönemde, savunma sanayinde de iş birliği konularımızı görüştük" dedi.

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