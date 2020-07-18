Ermenistan’ın hedefinde ortak projeler var

BAKÜ - TİFLİS - KARS HATTI

Ülkenin batısındaki Tovuz ili, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulaştırma ve enerji hatlarının güzergahında bulunduğu için stratejik önem taşıyor. Ermenistan'ın bazı stratejik yükseklikleri ele geçirerek ulaştırma ve enerji hatlarını kontrol etme isteği, Tovuz'a yapılan saldırının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı ile Gürcistan'dan üzerinden Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan karayolu da Tovuz'dan geçiyor.