Son dakika: Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nargile kafeler koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermişti. 1 Haziran'da bazı eğlence mekanlarının belirtilen tedbirler kapsamında açılmasına karar verilmişti. Peki, Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Nargile kafeler ve eğlence mekanları için yeniden faaliyete dönüş için henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.