Son dakika: Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile kapatılmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte işletmeciler ve nargile tüketen vatandaşlar konuyla açıklamaları yakından takip ediyor. Nargile kafelerin açılma tarihi belli oldu mu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nargile kafeler koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermişti. 1 Haziran'da bazı eğlence mekanlarının belirtilen tedbirler kapsamında açılmasına karar verilmişti. Peki, Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Nargile kafeler ve eğlence mekanları için yeniden faaliyete dönüş için henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Normalleşme takviminde yer alan adımların uygulanmasıyla yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Corona virüsle mücadele kapsamında birçok yer gibi eğlence mekanları ve nargile kafeler de kapatıldı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre; lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Haziran 2020'den beri hizmet veriyor.
Bugün (1 Temmuz) de sinemalar, tiyatrolar ve düğün salonları açıldı. Ancak henüz eğlence mekanları ve nargile kafelerle ilgili bir açıklama gelmedi.
Eğlence mekanlarının açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda, nargile salonları, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü gibi mekanların kapatıldığı duyurmuştu.
Erdoğan sözlerine sağlık vurgusu yaparak şu şekilde devam etti:
''1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk"