Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayıları hakkında bilgi verdi. Son 24 saatin koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıklayan Bakan Koca, uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.