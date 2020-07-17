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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 17 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada uyarıda da bulundu.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayıları hakkında bilgi verdi. Son 24 saatin koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıklayan Bakan Koca, uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Son dakika: Bakan Koca 17 Temmuz koronavirüs verilerini açıkladı! Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? BAKAN KOCA 17 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI! VAKA SAYISI VE CAN KAYBI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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