17 Temmuz 2020, Cuma
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki ve bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Irakın kuzeyine hava harekatı düzenlendi IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

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