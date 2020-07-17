Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.