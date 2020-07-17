17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi

Son dakika: MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberi... Milli (), sosyal medya hesabından 'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
Son dakika: MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVİD-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA