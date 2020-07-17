Son dakika: MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVİD-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.
Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında #COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020