17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İzmir Alaçatı'daki yangınla ilgili Bakan Pakedemirli'den açıklama: Kontrol altına alındı

Son dakika: İzmir Alaçatı'daki yangınla ilgili Bakan Pakedemirli'den açıklama: Kontrol altına alındı

; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da otluk ve makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
Son dakika: İzmir Alaçatı'daki yangınla ilgili Bakan Pakedemirli'den açıklama: Kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saat 16.45'te Alaçatı'da kırsal alanda başlayan yangına saat 16.55 itibarı ile ilk müdahalenin yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozer müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı" dedi.

Son dakika: Çeşme Alaçatıda orman yangını ÇEŞME ALAÇATI'DA ORMAN YANGINI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA