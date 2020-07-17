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ABD'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi: Libya'ya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye karşı çıktılar

Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, Avrupa ülkelerinin 'ya silah ambargosu konusunda sadece ’ye karşı çıktıklarını kimsenin , ve uçaklarına bir şey demediğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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ABD'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi: Libya'ya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye karşı çıktılar

Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupalıların 'daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusunda samimi olmadıklarını dile getirdi.

"YAPTIKLARI TEK ENGELLEME, TÜRK ORDUSUNUN..."

Avrupalıların sürekli Birleşmiş Milletlerin () uyguladığı silah ambargolarına katkı sağlamak üzere 'de icra ettikleri faaliyetlerle böbürlendiğini belirten Schenker, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin () uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.

"İHLAL ETTİĞİNDE ONLARI EN AZINDAN İFŞA EDERLERDİ"

Avrupanın Libya konusunda daha çok şey yapabilecekken bunları yapmamasının üzücü olduğunu ifade eden 'li diplomat, "Samimi olsalardı, birileri silah ambargolarını ihlal ettiğinde onları en azından ifşa ederlerdi." dedi.

"RUSYA'DAN GELECEK YANITTAN ÇEKİNİYORLAR"

Avrupa ülkelerinin hiç olmasa Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri 'e destek veren Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubunu yaptırım listesine alabileceğini kaydeden Schenker, "Belki de bu konuda 'dan gelecek yanıttan çekiniyorlar. Ancak orada (Libya) daha güçlü ve daha ciddi bir rol almazlarsa bu iş daha çok uzayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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