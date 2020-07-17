ABD'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi: Libya'ya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye karşı çıktılar

"RUSYA'DAN GELECEK YANITTAN ÇEKİNİYORLAR"

Avrupa ülkelerinin hiç olmasa Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubunu yaptırım listesine alabileceğini kaydeden Schenker, "Belki de bu konuda Rusya'dan gelecek yanıttan çekiniyorlar. Ancak orada (Libya) daha güçlü ve daha ciddi bir rol almazlarsa bu iş daha çok uzayacak." değerlendirmesinde bulundu.