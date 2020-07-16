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Van’da şehit düşen polislerin isimleri belli oldu

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 polisin isimleri belli oldu. Yapılan açıklamada, şehitlerimizin fotoğraflarına da yer verildi ve ailelerine başsağlığı dilendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Van’da şehit düşen polislerin isimleri belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da 'na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

VAN'DA ŞEHİT OLAN POLİSLERİN İSİMLERİ

Paylaşımda ayrıca kazada hayatını kaybeden şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay, şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, memuru Onur Ramazan Bayram ve şehit polis memuru Burak Derya'nın fotoğraflarına yer verildi.

NE OLMUŞTU?

, Van'da düşen uçakta 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Van ve 'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

Uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun bulunduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı.

Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

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Van'da keşif uçağı düştü! 7 emniyet mensubu şehit oldu VAN'DA KEŞİF UÇAĞI DÜŞTÜ! 7 EMNİYET MENSUBU ŞEHİT OLDU


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