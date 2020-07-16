Son dakika: MSB kabarık listeyi açıkladı! PKK'ya Pençe Kaplan Operasyonu ile ağır darbe...

PKK'YA "PENÇE KAPLAN" ŞOKU



Yapılan inceleme sonucunda örümcek ağı şeklinde inşa edilen ve asgari 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve 2 yatma yeri, 1 görüntü izleme merkezi ve bu merkeze bağlı tünel çıkışında ağaca monte edilmiş PTZ kamera, 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak, 1 su depo odası ve çeşitli amaçlar için kullanılan depo odalarından oluşan bir tünel tespit edildi.