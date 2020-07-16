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Son dakika: Bakan Koca'dan önemli 'iş yeri' uyarısı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "İş yerinde biz bizeyiz" teorisinin yanlış olduğunu vurgulayan Bakan Koca önemli uyarılarda bulundu...

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Bakan Koca'dan önemli 'iş yeri' uyarısı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"MASKEYİ, TEK BAŞINA KALMADIKÇA İNDİRMEYELİM"

Bakan Koca, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, son paylaşımında, "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım." açıklamasında bulundu.

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