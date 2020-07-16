Son dakika: Bakan Koca'dan önemli 'iş yeri' uyarısı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"MASKEYİ, TEK BAŞINA KALMADIKÇA İNDİRMEYELİM"

Bakan Koca, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim." ifadelerini kullandı.

İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, "bilimsel" olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, son paylaşımında, "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım." açıklamasında bulundu.