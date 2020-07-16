Sözleşmeli er alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. İlgili ilana başvurular 6 Temmuz'da başladı. Sözleşmeli er kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlardan henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 MSB Kara, Hava, Deniz KK sözleşmeli er şartları neler? İşte detaylar...

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 3 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN