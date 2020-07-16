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Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı, " kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu...

PKK'ya darbe üstüne darbe vuran TSK, operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." mesajı verildi.

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