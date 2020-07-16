Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu...
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." bilgisini paylaştı.
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PKK'ya darbe üstüne darbe vuran TSK, operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
PKK'ya darbe üstüne darbe vuran TSK, operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." mesajı verildi.