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Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 4 polis özel harekat personeli yaralandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu” kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2’si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Askeri Hastanesi’ne sevk edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 4 polis özel harekat personeli yaralandı

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 4 polisin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelimiz yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

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