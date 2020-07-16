Son dakika: Bitcoin dolandırıcılığı için Twitter'a siber saldırı yapıldı!

Elon Musk ve Bill Gates'in ardından Jeff Bezos ile Kanye West'in de Twitter hesaplarının hacklenmesi üzerine Twitter yönetimi devreye girdi.

PAYLAŞIMLAR DURDURULDU

Mavi tikli hesaplara siber saldırı düzenleyen hackerlar, Bitcoin (kripto para) dolandırıcılığı yaptı. Kriptop paralarının bulunduğu cüzdanlara ulaşmak için "2 bin dolar" kazandırma vaadinde bulunan hackerler, 150 bin dolar üzerinde vurgun yaptı.

Siber saldırının dünyaca ünlü isimlerin Twitter hesaplarına yapılması ve dolandırıcılık amacıyla kullanılması üzerine, Twitter yönetimi mavi tikli hesapların paylaşımlarını durdurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen bir güvenlik olayının farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde güncelleyeceğiz." denildi.

HESAPLARI DONDURULDU

Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesaplarının hacklendiği iddia edildi. Elon Musk'ın attığı tweette paylaşılan cüzdanlara yapılacak olan bitcoin transferi sonrasında iki katı bitcoinin geri ödeneceği yazıldı.

Fakat atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Bunun bir aldatmaca olduğu iddiası da gündeme geldi. Atılan tweetler bir bitcoin cüzdanı paylaşıldı. Paylaşılan bitcoin cüzdanına transfer yapan cüzdanlara iki katı olarak geri ödeme yapılacağı ifade edildi. Hesapların hacklendiği iddiası da sosyal medyada geniş yankı buldu. Elon Musk'ın hesabından atılan tweette, "30 dakika içerisinde bana 1000 dolar yollayın, ben de size 2000 dolar geri yollayacağım." yazılıydı.

Aynı mesajın Bill Gates'in twitter hesabından da atıldığı görüldü. Atılan tweet dakikalar sonra silindi. Yapılan açıklamalara göre; hesapların hacklendiği ve paylaşılan bitcoin cüzdanlarının hackerlara ait olduğu ifade ediliyor. Kripto para piyasası Gemini'nin kurucu ortağı olan Cameron Winklevoss ise tüm kripto para twitter hesaplarının sınırlandırıldığını ifade etti.