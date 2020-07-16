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Ermenistan'ın Türkiye'yi karalama çabasına Dışişleri Bakanlığın'dan sert tepki

'ndan, 'ın 'a gerçekleştirdiği saldırılara ve 'ye yönelik karalamalarına sert tepki gösterildi. Bakanlık, "Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve 'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Ermenistan'ın Türkiye'yi karalama çabasına Dışişleri Bakanlığın'dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye'ye yönelik "riyakar bir karalama" gayretine kalkıştığı görüldüğü belirtilerek, ''Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri meşru bir işgal sürdüren Ermenistan'ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık ve net olarak gözler önüne sermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bağlamından kopuk ithamlar ve iftiralarla dış siyaset yapmanın ne bölgeye ne Ermenistan'a yarar getireceği vurgulanan açıklama, şunlar kaydedildi:

"Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği körükleyen bu sakat tutum üzücüdür ancak şaşırtıcı değildir. Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır."

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