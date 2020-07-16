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İngiliz Bakan Morton 15 Temmuz'u andı

15 Temmuz 2016'da Türkiye'deki hain darbe girişimi hakkında açıklama yapan 'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, "Üzücü biçimde hayatlarını kaybedenleri ve ailelerini de anıyoruz." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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İngiliz Bakan Morton 15 Temmuz'u andı

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri andı.

Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden 4 yıl sonra, Birleşik Krallık, Türkiye ile dayanışmaya ve Türk demokrasisine desteğe devam ediyor. Bugün, üzücü biçimde hayatlarını kaybedenleri ve ailelerini de anıyoruz." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'yi ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet yetkilisi, İngiltere'nin o dönemki Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan olmuştu.

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