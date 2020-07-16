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Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir’i arayarak, başsağlığı diledi. Baba Demir'de 'a teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Demir'in Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ayhan ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, şehit babası İbrahim Demir ile görüştürdü.

Başkan Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.

Baba Demir'de Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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