Son dakika: TSK için hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Detaylar gelecek...