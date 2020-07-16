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Son dakika: TSK için hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: TSK için hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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