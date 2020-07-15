ABD'den Türkiye'ye TürkAkım projesi için küstah tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi açılışı Ocak ayında yapılan TürkAkım projesinde yer alan ülkelere projeden çekilme çağrısı yaparak, "Çekilmezseniz sonuçları olur" ifadelerini kullandı. TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkımı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"PROJEDEN HEMEN ÇIKIN, YA DA RİSKLERİ GÖZE ALIN"

Rusya'ya fayda sağlayan projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, destek veren katılımcıları adeta tehdit etti. Pompeo, "Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın" ifadelerine yer verdi.

DOĞAL GAZ AKIŞI OCAK AYINDA BAŞLAMIŞTI

TürkAkım projesi, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılan doğal gaz boru hattı projesidir. Resmi açılışı Ocak ayında yapılan proje kapsamında Rusya'dan Avrupa'ya 1.3 milyar metreküp doğal gaz taşındı.

2 HAT VAR

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.