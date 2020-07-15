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TBMM anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı

Gençlik ve tarafından 81 ilden anıtı önün getirilen milli sporcular, demokrasi nöbetini başlattı. Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonlar bırakılacak.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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TBMM anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı

bahçesinde bulunan anıtı önünde, 81 ilden gelen katılımıyla 'demokrasi nöbeti' başladı.

Gençlik ve 'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı.

Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara ' 15 Temmuz belgeseli' izletildi. Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonlar bırakılacak.

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