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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dünyaya açık mesaj: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?

Son dakika haberleri... Başkan , resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dünyaya açık mesaj: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.

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