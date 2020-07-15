Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.

Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir.



Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? pic.twitter.com/H4tHkLYWH6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2020