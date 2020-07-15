Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dünyaya açık mesaj: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.
Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2020
Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? pic.twitter.com/H4tHkLYWH6