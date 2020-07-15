Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs aşısı mesajı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyaran Özlü, aşı konusunda henüz net bir sonucun elde edilemediğini açıkladı.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk olarak görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, salgın konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu kez "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım." notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.
Önemli uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı paylaşımda, "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
Covid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil.
Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul.
Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen