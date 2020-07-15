15 Temmuz 2020, Çarşamba
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ABD'deki koronavirüs aşısı son aşamaya hazır

salgını için yapılan çalışmasında ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılan en büyük araştırma özelliğini taşıyan çalışmanın son aşamaya hazır olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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ABD'deki koronavirüs aşısı son aşamaya hazır

ABD'de insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel yeni tip (Kovid-19) aşısının son aşamaya hazır olduğu bildirildi.

BAĞIŞIKLIK SAĞLAMADA ÜMİT VERDİ

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.

Aşının denendiği gönüllülerin kanında Kovid-19'a yakalanıp iyileşenlerin kanındaki seviyelere yakın, koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorlar geliştirdiği ifade edilen araştırmada, aşının deneklerde ciddi bir yan etkisinin görülmediği, ancak katılımcıların yarısından fazlasının grip benzeri belirtiler gösterdiği, bu durumun yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi diğer semptomlarına benzediği ve olağan dışı olmadığı kaydedildi.

EN BÜYÜK ARAŞTIRMA

Potansiyel Kovid-19 aşısına ilişkin çalışmaların son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek. 30 bin kişiyi kapsayacak olan araştırma, Kovid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyor.

İlk aşamada genç yetişkinler üzerinde denenen aşı, son aşmasında risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.

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