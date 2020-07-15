ODATV 15 Temmuz'dan haberdar mıydı? İhanet gibi satırlar
Libya'da görevli MİT şehitlerini ve ailelerini ifşa eden ODATV’nin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce ihanet gibi bir Twitter paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu twett ODATV yöneticilerinin darbe girişiminden haberdar oldukları izlenimi uyandırdı.
Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
Libya'da şehit düşen MİT mensuplarını ve ailelerini ifşa ettikleri gerekçesiyle bazı yöneticileri tutuklanıp haklarında dava açılan ODATV'nin 15 Temmuz ile ilgili şok edici bir ihaneti ortaya çıktı.
14 TEMMUZ'DA SKANDAL PAYLAŞIM
ODATV'nin darbe girişiminden sadece bir gün önce yani 14 Temmuz'da "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" diye sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptığı belirlendi.
Mümtaz İdil isimli kişinin köşe yazısına atıf yapılan Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da kullanılması dikkat çekti.
ODATV'nin bu paylaşımı 15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminden önceden haberdar olduğu izlenimi uyandırdı.
Bilindiği gibi ODATV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Libya Şehitleri ve ailelerinin ifşa edilmesi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Pehlivan halen tutuklu yargılanıyor.