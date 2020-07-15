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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı: Bayrağımızın altında demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz

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Giriş: 15.07.2020 12:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hain darbe girişimi gecesi hastaneye getirilen yaralı vatandaşın Türk bayrağını bırakmadığı görüntüleri paylaşarak, "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yaşandığı geceye dair bir görüntüyü Twitter'dan paylaştı.

Darbe girişimi gecesi bir hastaneye getirilen yaralı vatandaşın sedye üzerindeyken Türk bayrağını bir an olunsun elinden bırakmadığı görüntüleri paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz."

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