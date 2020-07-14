Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı
T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz paylaşımıyla duygulandırdı. Resmi Twitter hesabından bir video paylaşan Bayraktar, "O gece ilk kez şehadet ruhuyla çelikleşmiş bedenlerin yenilmez yıkılmaz sanılan çelik zırhlı duvardan daha güçlü olduğuna şahit olduk. Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle..." ifadelerini kullandı.
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T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından duygulandıran 15 Temmuz paylaşımında bulundu.
Bayraktar yaptığı paylaşımda, ''Memleket Sevdasından... O gece ilk kez şehadet ruhuyla çelikleşmiş bedenlerin yenilmez yıkılmaz sanılan çelik zırhlı duvardan daha güçlü olduğuna şahit olduk. Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle...'' ifadelerine yer verdi.
Memleket Sevdasından...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 14, 2020
O gece ilk kez şehadet ruhuyla çelikleşmiş bedenlerin yenilmez yıkılmaz sanılan çelik zırhlı duvardan daha güçlü olduğuna şahit olduk.
Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle...#15Temmuz 🇹🇷pic.twitter.com/QmbPUTyHEq