Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından duygulandıran 15 Temmuz paylaşımında bulundu.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, ''Memleket Sevdasından... O gece ilk kez şehadet ruhuyla çelikleşmiş bedenlerin yenilmez yıkılmaz sanılan çelik zırhlı duvardan daha güçlü olduğuna şahit olduk. Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle...'' ifadelerine yer verdi.