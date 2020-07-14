İletişim Başkanı Altun’dan: FETÖ ve arkasındaki güçlerin ana hedefi “Erdoğan’sız bir Türkiye

1- 15 Temmuz'un 4'üncü yılını idrak ediyoruz. Sizce 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve bu darbeye karşı gösterilen direniş Türkiye için ne gibi anlamlar ifade ediyor, neleri temsil ediyor?

Hiç kuşkusuz, 15 Temmuz'un en önemli yanı, ordu içine sızmış FETÖ mensuplarının kalkıştığı darbe teşebbüsünün, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kendi iradesine sahip çıkan milletimiz tarafından püskürtülmüş olmasıydı. Bu, Türkiye için olduğu gibi dünya için de emsalsiz bir zaferdir. Darbelerin, Türkiye'nin normali olduğunu düşündürmek için bilinçli olarak kullanıldığına inandığım "Türkiye siyasi tarihi, darbeler tarihidir" tezinin artık yıkıldığının ilanıdır 15 Temmuz.

15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu destansı mücadele, Türkiye siyasi tarihi için yeni bir dönüm noktası oldu. 15 Temmuz'daki sivil direniş, karanlık güçlerin Türkiye'ye biçtiği kalıbın millet eliyle yıkılmasıyla özgün bir nitelik kazandı. O gece millet, liderinin çağrısıyla istiklaline, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktı, egemenliğin sahibinin bizatihi kendisi olduğunu ilan etti.

15 Temmuz'un bir diğer özelliği de milletin darbeci teröristleri suçüstü yakalayarak adalete teslim etmesidir. Önceki darbelerin faillerinin milletin geleceğini karartmakla kalmayıp aynı zamanda cezasız kaldıkları da düşünüldüğünde bunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. 15 Temmuz direnişiyle milletimiz kendi iradesine, demokrasisine, liderine sahip çıkarken aynı zamanda siyaset kurumunun da itibarını korudu.

Diğer taraftan 15 Temmuz, devletin yönetim sistemindeki değişim ihtiyacının artık çözülmesi gerektiğini ortaya koydu. Dünyada askeri darbelerin ardından yönetim sistemleri darbecilerin, cuntacıların lehine değişirken, 15 Temmuz'daki başarısız darbe teşebbüsünün ardından yönetim sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milletin lehine değişti.