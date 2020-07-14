14 Temmuz 2020, Salı
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Türkiye'den Kudüs'te Türk bayrağı yakılması olayına sert tepki

Son dakika haberi... , 'nin Başkonsolosluğu önünde dün düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Türkiye'den Kudüs'te Türk bayrağı yakılması olayına sert tepki

Açıklamada, bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmasının beklendiği vurgulandı.

Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını protesto etmek için dün yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yakmıştı.

Ayasofya kararı içlerine oturdu! Türk bayrağını yaktılar... AYASOFYA KARARI İÇLERİNE OTURDU! TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR...

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