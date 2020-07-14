Türkiye'den Kudüs'te Türk bayrağı yakılması olayına sert tepki

Açıklamada, bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmasının beklendiği vurgulandı.

Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını protesto etmek için dün yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yakmıştı.