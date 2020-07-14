En duygusal, içten ve anlamlı 15 Temmuz sözleri bu önemli günden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Türkiye şehitlerini anıyor. 15 Temmuz'da tankların önüne dikilerek hain teşebbüsün önüne geçen halk, haklı zaferini kutlamanın onurunu yaşıyor. Biz de sizler için en güzel ve anlamlı 15 Temmuz sözlerini bir araya getirdik. Peki, En duygusal, içten ve anlamlı 15 Temmuz sözleri ve kısa uzun 15 Temmuz Şehitleri anma mesajları haberimizde...

EN GÜZEL 15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.