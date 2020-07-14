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Son dakika: Diyarbakır'da operasyon: HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltında

'da 'nca terör örgütü /'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında 'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Diyarbakır'da operasyon: HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik sürdürülen soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar çıkarılan 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

kipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticiler, belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

23 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürürken, 10 kişinin yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

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