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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: 2 arkadaşımız şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı , "’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli: 2 arkadaşımız şehit oldu

Twitter'dan açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

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