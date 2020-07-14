14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de yangına giderken kaza yaptılar! Bakan Bekir Pakdemirli: 2 arkadaşımız şehit oldu

İzmir'de yangına giderken kaza yaptılar! Bakan Bekir Pakdemirli: 2 arkadaşımız şehit oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2020 17:24
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına giderken kaza yaptılar: 2 şehit
Yangına giderken kaza yaptılar: 2 şehit
Darbe destekçileri kaldırım taşlarıyla müezzine saldırdı
Darbe destekçileri kaldırım taşlarıyla müezzine saldırdı
Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası
Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası
İstanbul’da taksici terörü kamerada!
İstanbul’da taksici terörü kamerada!
Sela direniş demokrasi zaferi!
Sela direniş demokrasi zaferi!
Edebiyatın usta yazarı vefat etti
Edebiyatın usta yazarı vefat etti
23 askerin testi pozitif çıktı
23 askerin testi pozitif çıktı
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Bölgede sel riski sürüyor mu?
Bölgede sel riski sürüyor mu?
Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
O benim küçük babamdı
"O benim küçük babamdı"
Şehit babası 15 Temmuz gecesini anlattı
Şehit babası 15 Temmuz gecesini anlattı
Daha Fazla Video Göster