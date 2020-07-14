Gaziantep'te şafak operasyonu! HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı...

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı ile 2 muhtar ve 1 avukatın bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları DBP Gaziantep il başkanı ile 2 mahalle muhtarı ve 1 avukat da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.