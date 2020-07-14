Devlet Bahçeli 15 Temmuz gecesi kurmaylarına ilk o emri vermiş!
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis'te o gece yaşananları anlattı. Akçay, "Sayın Bahçeli ilk olarak TBMM’ye gidin talimatı verdi." dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Mecliste o gece yaşananları SABAH'a anlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendilerine, "Darbecilerin ilk hedeflerinden birisi TBMM'dir. Derhal Meclis'e gidin ve müdahale etmelerine engel olun" diyerek talimat verdiğini belirten Akçay, "Meclis'teyken darbeye asla boyun eğmeyeceğimizi söyledik. Hatırladığımızda coşkuyla tüyleri diken diken eden güçlü bir atmosfer oluştu. Bu Türk Milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden TBMM'nin gazi sıfatına yakışır bir tutum aldığının göstergesiydi" dedi. O gece darbeye karşı TBMM'deki milletvekillerinin tek yürek olduğunu belirten Akçay şunları söyledi:
'MECLİS'E GİDİN'
15 Temmuz akşamı akşam saat 21.00 civarında uçakların alçak uçuş yaptığını gördük. Başkentte alışık olmayan bir durumdu ve bizi şüpheye düşürdü. Genel Merkeze gittiğimde saat 23.30 civarında Genel Başkanımızla görüştüm. Genel merkezimizin bütün ışıkları yanıktı. Genel Başkanımız, bizim derhal TBMM'ye gitmemizi ve bu tür darbe girişimlerinde ilk hedeflerden birisinin TBMM olduğunu ve buna engel olunması gerektiği talimatını verdi. Ben de TBMM'ye geçerek Meclis Başkanımız ile görüştüm daha sonra AK Parti ve CHP'li grup başkanvekilleriyle de görüştüm.
BÜYÜK BADİRE ATLATTIK
TBMM'de darbe girişimine karşı bir ortak bildiri hazırladık. Saat 17'de özel oturum gerçekleşti ve darbeye karşı mesajlar verildi. Türkiye çok büyük bir badire atlattı. Yıllarca devletin çeşitli kademelerinde görev yapan hainlerin millete büyük bir hançer sapladığını gördük. FETÖ ile mücadele hala devam ediyor. Devlet ve millet şuuruna iyi sahip olmak gerekiyor. Devlet içerisinde illegal yapıların kadrolaşmasına asla müsaade edilmemesi gerekiyor. İsterse bir kamu kuruluşunda çaycılık yapsın sadakati Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olmayan kişiler asla barındırılmamalıdır. Devleti ele geçirmeye çalışan yapılar en tehlikeli yapılardır. MHP, öteden beri FETÖ tehdidi ve kumpası altında bir parti oldu. Partimizdeki milli şuur anlayışı nedeniyle bu tür illegal yapılar hayat bulmamıştır.
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN ATMOSFER
Milletin güvenliği tehdit altındaydı. TBMM'de MHP, AK Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri birlikte divanı oluşturduk. Televizyonlarla bağlantı kurduk. Darbe girişimine kesinlikle boyun eğmeyeceğimizi ve gereken tepkinin gösterileceğini belirterek darbecilerin asla başarılı olamayacaklarını söyledik. Hatırladığımızda tüyleri coşkuyla diken diken eden çok güçlü bir manevi atmosfer oluştu. Bu Türk Milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden TBMM'nin gazi sıfatına yakışır bir tutum aldığının göstergesiydi. Hiç kimsede endişe ve korku yoktu, hepimizde kararlılık ve azim vardı. Darbeciler Türkiye ve dünya medyasına yayılan mesajlarımızı izledikten sonra büyük bir infiale kapılmış olmalı ki Meclis'e bombalar yağmaya başladı.8 polisimiz de helikopterlerden atılan ateşle yaralandı. İlk bombada büyük bir sarsıntı yaşandı. Genel kurulun içinde bir toz bulutu oluştu. Meclisteki milletvekillerin kararlılığı daha arttı.
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