14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı

 İl Jandarma Komutanlığınca 3 Kasım 2019 ve  2020 tarihlerinde Çemçe Madur alanında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen silahların balistik incelemesi 4 olayı aydınlattığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
ABONE OL
Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda bir taraftan teröristler etkisiz hale getirilirken diğer taraftan ele geçirilen silah ve mühimmat üzerinde yapılan incelemeler, hainlerin katıldıkları kanlı eylemleri de açığa çıkarıyor.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

Kars İl Jandarma Komutanlığınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde Çemçe Madur alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi sonrasında teröristlere ait ele geçen silahların balistik incelemesi tamamlandı.

O SALDIRILARIN FAİLLERİ

Teröristlerin, 20 Kasım 2014'te Erzurum Tekman ilçesi Hacı Ömer Mahallesi'nde 76 yaşındaki Mustafa Bingöl, 6 Temmuz 2015'te Muş Bulanık İlçesi Esen Tepe Mahallesi'nde 4 çocuk babası Veysel Çalı ve 22 Haziran 2019'da Kars Kağızman İlçesi Yankıpınar köyü Kırkpınar mevkisinde çobanlık yapan 53 yaşındaki Süleyman Gülderen'i öldürdükleri ortaya çıktı.

Hainlerin söz konusu silahlarla 4 Ağustos 2015'te Şırnak Geçitboyu ve Balveren köyleri arasında yol araması yapan birliğe saldırdıkları ve Jandarma Er Kadir Akpınar ile Güvenlik Korucusu Hasan Akyol'un yaralanması, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ve Jandarma Er Abdulkadir Pektaş'ın şehit edilmesi olayının failleri oldukları da tespit edildi.

Adanada PKK/KCK operasyonu! Gözaltına alındılar... ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU! GÖZALTINA ALINDILAR...
Suriyede kirli oyun! YPG-PKK, Hasekede 400 genci zorla silah altına aldı SURİYE'DE KİRLİ OYUN! YPG-PKK, HASEKE'DE 400 GENCİ ZORLA SİLAH ALTINA ALDI
Son dakika: MSBden flaş açıklama: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK-YPG’li öldürüldü SON DAKİKA: MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 2 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA