Suriye'de kirli oyun! YPG-PKK, Haseke'de 400 genci zorla silah altına aldı
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinde son bir haftada 400 genci zorla silah altına almak için alıkoydu. Teröristler, Haseke'deki bazı ilçe ve beldelerin giriş ve çıkışlarını kapatarak gençlerin kaçmasını engelliyor.
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde yaşayan sivillere hayatı zindan etmeyi sürdürüyor.
Baas rejimi yöntemlerine başvurarak bir yandan baskı ve silah gücüyle halkı yıldırmaya çalışan teröristler, bir yandan da hain planlarına sivilleri alet etmeyi amaçlıyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler işgal ettikleri bölgelerde 18-35 yaşlarındaki kişileri alıkoymaya hız verdi.
YPG/PKK'lı teröristler bu kapsamda ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve kırsalındaki Kamışlı, Amude ve Malikiyye ilçeleri ile Dırbasiye beldesindeki gençleri yakalamak için devriyelerini sıklaştırdı.
Örgütün kontrol noktalarında ise yaya ve araçlar durdurularak kimlik ve yaş kontrolü yapılıyor.
Kaynaklar, teröristlerin ayrıca Haseke'deki söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatarak gençlerin kaçmasını engellediğini kaydetti.
Terör örgütü böylece son bir haftada sadece Haseke ilinde 400 genci rastgele yakalayarak, zorla silah altına aldı.
Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.
YPG/PKK Suriye'de kaçırdığı veya alıkoyduklarının beyinlerini ideolojik olarak yıkayarak silahlı eğitim verirken, kaçmayı düşünenleri ise tehdit ediyor.
KIZ ÇOCUKLARINI DA KAÇIRIYORLAR
Saflarını zorla alıkoyduğu gençlerle güçlendirmeyi amaçlayan terör örgütü, son 1,5 aydır da çocukları kaçırmaya yoğunlaştı.
Bu ay içerisinde ikisi kız 4 çocuk teröristlerce kaçırılarak silah altına alınmıştı.
Geçen ayda da YPG/PKK 11-17 yaşlarında çok sayıda kız çocuğunu kaçırarak ailelerinden koparmıştı.
Çocuklarından haber alamayan aileler, yavrularının serbest bırakılmasını bekliyor.
Geçen sene Barış Pınarı Harekatı öncesi "seferberlik" ilan eden YPG/PKK, Ekim 2019'da harekatın başlamasıyla onlarca kişiyi yakalamıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İran son rakamları açıkladı! Korkutan tablo
- Türkiye çağrısı! “Takdir ediyoruz destekleyin”
- Senegal ordusuna koronavirüs darbesi!
- ABD'de korona depremi! Rakam 140 bine dayandı
- Türkiye korkusu iyice şaşırttı! Küstah çağrı
- 5 soruda 'Hedasi Barajı krizi'
- ABD'nin çekilme kararı DSÖ'yü nasıl etkileyecek?
- "Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı"
- BM'den İdlib'e 71 tır insani yardım
- Avrasya ülkelerinde korkunç artış!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?