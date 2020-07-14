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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan , görev başındayken yaşanan trafik kazasında kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru 'nun ailesine başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Eskişehir'de görevi başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

28 YILLIK POLİS MEMURUYDU

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 28 yıllık polis memuru Kuloğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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