Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görev başındayken yaşanan trafik kazasında kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Eskişehir'de görevi başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
28 YILLIK POLİS MEMURUYDU
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 28 yıllık polis memuru Kuloğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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