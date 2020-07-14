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MSB'den son dakika açıklaması: 4 PKK’lı terörist Silopi’de teslim oldu

, "’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, ’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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MSB'den son dakika açıklaması: 4 PKK’lı terörist Silopi’de teslim oldu

MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." açıklamasını yaptı.

Öte yandan yine Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.

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