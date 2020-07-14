Başkan Erdoğan başkanlığında kritik Kabine Toplantısı! Hangi konular masaya yatırılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Sierra Leone Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı ayrı ayrı kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek. Peki, kritik Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan başkanlığında kritik Kabine Toplantısı, bugün saat 15'te gerçekleşecek Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin de ele alındığı toplantıda, korona virüsü önlemleri ve alınacak yeni kararlar değerlendirilecek.
TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Kabine toplantısında önemli gündem maddesi salgının seyri olacak. Vaka sayısı ve il bazlı alınan önlemlerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
Okulların açılma takvimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları da toplantıda kabine üyelerine aktarılacak. Kabinenin yaklaşan Kurban Bayramı için de olası bazı önlemleri değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, Ayasofya'nın cami statüsüne dönüştürülmesinin yansımaları ele alınacak.
Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında 24 Temmuz Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemişti.
Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ibadet hazırlıklarının değerlendirilmesi ve Ayasofya'da inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.
Kabine toplantısı en son 29 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti.
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